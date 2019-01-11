لبنان تدين قيام إسرائيل ببناء حائط جنوبي البلاد

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، قيام إسرائيل ببناء حائط وإنشاءات جنوبي البلاد.

وأدانت الخارجية في بيانها "الاعتداء الإسرائيلي الجديد على السيادة اللبنانية عبر القيام ببناء حائط وإنشاءات داخل الأراضي اللبنانية في نقاط التحفظ على الخط الأزرق بالقرب من المستعمرة المسماة مسكاف عام".

واعتبرت أنه "من الأجدر أن يلتئم مجلس الأمن، وأن يتعامل المجتمع الدولي مع هذا الخرق الواضح والصريح للقرار 1701، كما فعل مع الشكوى المقدمة من قبل العدو الاسرائيلي".

وأضاف البيان أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قد أعطى " تعليماته، بعيد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة لتقديم شكوى أمام مجلس الأمن بالخروقات الإسرائيلية البرية، والتي تشكل انتهاكا فاضحا للقرار 1701، وتهدد الاستقرار في الجنوب والمنطقة".

ودعا باسيل، بحسب البيان "كل البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج لشرح الموقف اللبناني من هذا التعدي الإسرائيلي الجديد".

يذكر أن المجلس الأعلى للدفاع، كان قد اجتمع، مساء أمس الخميس، واعتبر أن الإنشاءات التي تقوم بها إسرائيل لبناء الجدار الفاصل في نقاط التحفظ على الخط الأزرق، قرب مستعمرة مسكاف عام، هي اعتداء على لبنان، واتخذ سلسلة مقررات لمواجهته.