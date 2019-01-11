«200 جرام» ترفع سعر زيت التموين من 14 إلى 19 جنيها للكيلو

مصدر: طرح السلع بزيادة هامش ربح بسيط.. ومن حق المواطن الاختيار وفقا لاحتياجاته



كشف المتحدث باسم نقابة بقالى التموين ماجد نادى، عن ارتفاع أسعار عبوات الزيت المطروحة على البطاقات التموينية من 14 إلى 19 جنيها، مع زيادة حجم العبوة 200 جرام، موضحا أن عبوة الزيت فى السابق كانت تزن 800 جرام وتباع بـ 14 جنيها، أما الآن فأصبحت تزن كيلوجراما بسعر 19 جنيها.

وأضاف نادى، لـ«الشروق»، اليوم، أن سعر عبوة الزيت ارتفع بنحو 1.25 جنيه، بخلاف زيادة السعر على الوزن المضاف على العبوة، والمتمثل فى 200 جرام، مشيرا إلى أن تلك الزيادة شملت جميع أنواع الزيت المطروحة على بطاقات التموين، مشيرا إلى أن سلعة الأرز ما تزال غير متوافرة ضمن المقررات التموينية حتى الآن، موضحا أنه لا يوجد عجز فى أى سلعة من سلع البطاقات التموينية بخلاف الأرز؛ حيث تعمل جميع البقالات على مستوى محافظات الجمهورية بشكل طبيعى دون مشكلات.

وقال مصدر مسئول فى وزارة التموين: إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية رفعت سعر عبوة الزيت 5 جنيهات، مع زيادة وزنها 200 جرام، بحيث أصبحت تطرح عبوة الزيت وزن كيلو بسعر 19 جنيها بدلا من وزن 800 جرام بـ 14 جنيها، مضيفا أن البقالات والمنافذ التموينية المنوط بها صرف سلع البطاقات التموينية، تطرح عددا كبيرا من السلع أمام المواطنين بأسعار مختلفة، ولكل مواطن الحق فى اختيار ما يريد من السلع وفقا لاحتياجات أسرته وعدد الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية.

وفى السياق ذاته، أكد كريم عبدالهادى، بدال تموينى فى منطقة حلوان، أن ارتفاع أسعار الزيت على البطاقات التموينية أثر على معدلات بيع السلعة واختيارها من جانب المواطنين بنسبة 30%؛ حيث عزف عدد من أصحاب البطاقات عن الحصول على الزيت ضمن مقرراتهم التموينية، واتجهوا للحصول على سلع أخرى مثل السكر والمكرونة.

وأشار إلى أن أصحاب البطاقات ما تزال لديهم حصص تموينية سيتم تسليمها حتى نهاية الشهر، ويمكن أن تعود معدلات شراء الزيت إلى طبيعتها خلال الأيام القادمة.

وأوضح إبراهيم يونس، بدال آخر فى منطقة الصف بالجيزة، أن عددا من أصحاب البطاقات لم يستوعبوا مسألة زيادة حجم العبوة ومن ثم زيادة سعرها، مؤكدا أن الزيادة الحقيقية طفيفة، والـ 200 جرام التى أضيفت على العبوة هى التى أشعرت المواطنين بأن الزيادة كبيرة.