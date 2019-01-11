كشف الفنان حسين فهمي، عن أعماله الفنية التي يستعد لتقديمها الفترة المقبلة، قائلًا: «معنديش أعمال مقبلة، ولازم نخرج من هذه الكبوة».

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أنه لابد من أن تجتاز الدراما المصرية الكبوة الحالية من خلال تقديم المزيد من الأعمال الفنية ذات الأثر لتتصدر المشهد مجددًا.

وأشار إلى سيطرة الدراما الهندية والتركية على شاشات التليفزيون الفترة الحالية، الأمر الذي يستوجب إعادة تنشيط الصناعة المصرية وإحيائها مرة أخرى لتتصدر مكانتها في المشهد العربي.