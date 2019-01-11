12 دولة عربية وأفريقية و500 خبير يشاركون فى مؤتمر السياحة الصحية بالقاهرة

فودة: جنوب سيناء نجحت بتجربة رائدة.. واستقبلت عددا كبيرا من الأجانب للاستشفاء



ناقش الاجتماع التحضيري الاول لمؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية المصرية "، الذي سيعقد بالقاهرة نهاية هذا الشهر، برئاسة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبالتعاون مع المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، الترتيبات الخاصة بالمؤتمر المشارك فيه حتى الآن 12 دولة عربية وأفريقية.

حضر الاجتماع، اللواء طبيب عصام القاضي، رئيس المجلس الطبي العام بالقوات المسلحة، وعمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ومنسق عام المؤتمر عبد العاطي المناعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئية، وأمنية محسن مقرر لجنة السياحة الصحية الميسرة بالمؤسسة، وعدد كبير من خبراء السياحة والصحة في مصر.

وأكد اللواء خالد فودة، خلال الاجتماع، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسياحة الصحية في مصر، لافتاً إلى أن هناك تجربة رائدة قامت بها محافظة جنوب سيناء في ترسيخ أركان الجودة لخدمات السياحة الصحية، وخاصة السياحة العلاجية بعد المؤتمر الأول الناجح الذي أقيم في مارس 2017، وكانت من أهم توصياته ضرورة الإسراع في تشريع قانون السياحة العلاجية، والذي يناقش حالياً داخل مجلس النواب، فضلاً عن نجاح المحافظة في استقبال عدد كبير من الأجانب للاستمتاع بخدمات متميزة في مجال السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي.

وأضاف "فودة"، أن المحافظة ستسخر كافة إمكاناتها لإنجاح المؤتمر، الذي يقام أول مرة خارج حدود المحافظة، من أجل الترويج القومي لهذا القطاع الواعد ونقل التجربة وتعميمها على باقي المحافظات، وستحرص المحافظة عبر كوادرها على عرض كافة النماذج الناجحة التي تمت داخل أرجاء المحافظة.

وتمت خلال الاجتماع الموافقة المبدئية على الترتيبات الرئيسية للمؤتمر، وكذلك المقترحات التي قدمها كافة الحضور من الجهات المعنية بالحدث من أطباء وخبراء في مجالات السياحة والصحة والبيئة والإعلام.

ومن جانبه أكد اللواء طبيب عصام القاضي، أن مصر لديها خدمات طبية وخبرات علمية متميزة وبها عدد كبير من المستشفيات، التي تضم كبار الأطباء في كافة التخصصات، فضلاً عن الخدمات الصحية المتكاملة، ويشهد على ذلك المستوى العالمي الذي وصلت إليه مستشفيات ومراكز القوات المسلحة، والتي يشهد لها الجميع بدقة وكفاءة وفاعلية جودتها.

وأشار إلى أن الإدارة الطبية بكافة مستشفياتها ومراكزها بالقوات المسلحة، تستقبل يوميا آلاف الحالات من العسكريين والمدنيين والأجانب، وكذلك الخبراء الأجانب، ولا تبخل بأي جهد أو كفاءة لتقديم خدماتها طبقا للمعايير العالمية فهذا ما تستحقه مصر من ابنائها وهذا ما عاهدناه جميعا من القوات المسلحة.

وشدد "القاضي"، على ضرورة دعم المؤتمر بكل المجهودات والأعمال المرجوة من أجل عرض الصورة الذهنية التي تستحقها مصر، فدومًا نقدم الدعم لشعبنا العظيم في كل فرصة يحتاج لها الوطن بكافة المجالات، إضافة للأشقاء العرب والأفارقة، واليوم جاء الوقت للتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة وقطاع العمل المدني، من أجل وضع حجر الأساس، وتأسيس قطاع قوي للسياحة الصحية المتكاملة يضم كافة الخبرات المصرية الوطنية.

ومن جهته قدم النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، مشروع قانون تنظيم عمل السياحة الصحية، الذي يتضمن 45 مادة تنص المادة الثانية فيه على أن تنشأ هيئة صحية عليا مستقلة، تسمى الهيئة القومية للسياحة الصحية؛ لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية.

وأوضح "صدقي" أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وإدارة ورعاية منظومة السياحة الصحية التي تتضمن "السياحة العلاجية، والاستشفاء البيئي والسياحة الصحية الميسرة، وسياحة التدريب ووضع القواعد والضوابط المنظمة لها، مؤكدًا ضرورة ضمان تقديم أعلى مستويات الجودة والكفاءة من الخدمات السياحية والصحية بمختلف أنواعها داخل مصر عبر هذا القانون، الذي سينظم العمل داخل القطاع، ويضمن تطبيق ضوابط محكمة للعاملين بكافة القطاعات المتصلة بالهيئة القومية المزمع إنشاؤها.

وأضاف، أن اللجنة المنظمة وشركاؤها من المسئولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين، قررت تنظيم مؤتمر دولي يليق باسم مصر لديها مقاومات تجعلها رائدة في السياحة الصحية، بإطلاق هذا المؤتمر تحت عنوان "تطبيقات السياحة الصحية المصرية"، ويشارك به نحو 500 مشارك و100 عارض، من المستشفيات والمراكز المتخصصة وشركات السياحة والمنتجعات الصحية المصرية والدولية، مع تسليط الضوء على مشاركة متميزة للدول العربية والإفريقية من أجل عرض خدماتها ووسائل الراحة المختلفة أمام مجموعة متميزة من الحاضرين.

وفي سياق متصل، أشار عبد العاطي المناعي، منسق عام المؤتمر، إلى أن المؤتمر سيتضمن عددًا من الفاعليات المتخصصة، منها إقامة معرض متميز يتيح لكل الوافدين والعارضين والزائرين، الإطلاع على أحدث تطبيقات السياحة الصحية عالميًا، لافتًا إلى أنه في إطار سعى الدولة الدؤوب للارتقاء بمستوى السياحة الصحية التي تعتبر مقصدا للوافدين بغرض السياحة العلاجية، وكذلك الاستشفاء البيئي ليكون المؤتمر المنصة المثالية للترويج للسياحة العلاجية الطبية من خلال مجموعات المستشفيات، وشركات السياحة وشركات الخدمات الصحية، العاملة على زيادة تواجدها على المستوى العالمي.

وأكد "المناعي"، أنه يسعى لتكرار "مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية" كل عام، لأنه يعد ليصبح بوابة التعريف بالإمكانيات الهائلة المصرية في قطاع الخدمات الطبية المتميزة المتمثلة في مستشفيات الدولة والقطاع الخاص ومستشفيات المجتمع المدني وكذلك الاستشفاء البيئي، لاسيما وأن هناك إقبالاً كبيرًا من كبار الشخصيات المصرية العالمية من الخبراء والأطباء والمستثمرين الذين يسعون إلى المشاركة النشطة لإنجاح المؤتمر وترويجه دوليا.