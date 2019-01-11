رئيس ائتلاف الوطنية العراقي: رفع علم كردستان بكركوك خلق توترًا يضر بالبلاد

دعا رئيس ائتلاف الوطنية العراقي، إياد علاوي، اليوم الجمعة، الأطراف السياسية في بلاده إلى التكاتف والعمل بموجب الدستور، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف السياسية عمدت إلى رفع علم إقليم كردستان على مقرات فروعها في مدينة كركوك، مما أدى إلى خلق توترات لا تصب في مصلحة العراق أو الحكومة.

وقال علاوي، في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية، إن رفع علم كردستان على مقرات فروعها في كركوك لا يصب في مصلحة العراق أو الحكومة التي لم يستكمل تشكيلها حتى الآن، ويأتي في مرحلة صعبة ومهمة تمر بها البلاد والمنطقة، ولا تتسع الظروف لتصعيد الأزمات والاختلافات.

وشدد علاوي، على ضرورة الحفاظ على سلامة البلاد وأمنه وعدم إثارة النعرات التي ستربك العمل الحكومي وتضيف أعباء جديدة وخطيرة على العملية السياسية التي تعاني من مشاكلات كثيرة.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وجه، في وقت سابق، بإنزال العلم الكردستاني من على المقرات الحزبية في كركوك، مؤكدًا أن هذا العمل مخالف للدستور.