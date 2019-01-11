بحث الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مجمل التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى أهم القضايا الإقليمية والدولية.

أشاد العاهل البحريني، بالدور التاريخي الذي تضطلع به أمريكا على المستوى العالمي، وإسهاماتها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام الدولي، مؤكدًا حرصها على التعاون مع البحرين والأصدقاء في دول المنطقة، بهدف البناء على ما تحقق من إنجازات وتحقيق المزيد من التقدم.

ورحب الملك، بزيارة وزير الخارجية الأمريكي، مشددًا على أهمية تبادل مثل هذه الزيارات؛ لتطوير أوجه التعاون على كافة الأصعدة، ولا سيما في الجوانب السياسية والاقتصادية والدفاعية.

ومن ناحيته، قال بومبيو، إن البحرين تمضي دائمًا على الطريق الصحيح؛ لتحافظ على استقرارها واستمرارية تطورها وتقدمها، مشيدًا بما يجمع البلدين من علاقات قوية.

وأكد العاهل البحريني، اعتزاز بلاده بعلاقاتها الراسخة والشراكة الوثيقة التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والتي تمتد لأكثر من 120 عامًا من التنسيق والتعاون؛ بهدف تحقيق المصالح المشتركة على كل المستويات.

يأتي ذلك خلال زيارة بومبيو للبحرين، في إطار جولته الحالية التي تشمل عددًا من دول المنطقة.