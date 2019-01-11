ميركل: ألمانيا ستكون شريكا صعبا في جيش أوروبي مشترك

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، عن قناعتها بأن الوقت سيطول حتى يتم تشكيل جيش أوروبي مشترك، مشيرة إلى أن أحد أسباب ذلك أيضا هو ألمانيا ذاتها.

وقالت ميركل خلال لقاء مع طلاب المدرسة الألمانية في أثينا: "نحن في ألمانيا سنمثل مشكلة كبيرة في طريق تشكيل جيش أوروبي مشترك، لأن كل تدخل عسكري تقوم به بلادنا يجب أن يحظى بموافقة البرلمان"، مضيفة: "بطبيعة الحال ستقول الدول الأخرى، يا للهول، يذهب هؤلاء كل مرة إلى البرلمان ويضطرون للسؤال عما إذا كان البرلمانيون يوافقون أم لا، فهل يمكن أن أثق بمثل هذا الشريك، هل أثق بمثل هذه الدولة".

وأضافت أن مثل هذه الإشكالية، توجد فيما يختص بنظم التسليح المشتركة التي لا بد أن يتم تطويرها من أجل جيش أوروبي مشترك، وكذلك من أجل احتمالات تصديرها، مبينة بالقول: "ألمانيا لديها قواعد صارمة تطبق على الجهات التي نقدم لها السلاح، وذلك بسبب ماضيها أيضا، ومن ثم فلسنا شريكا سهلا".

وأوضحت أنه سيكون من الصعب بالنسبة لفرنسا، في حال تم تصنيع دبابة أو طائرة بصورة مشتركة، ثم أرادت إحدى الدولتين تصديرها لاحقا، فقد يقول الشريك الآخر لا نريد تصديرها إلى تركيا أو السعودية، مشيرة إلى ضرورة الاتفاق على مثل هذه المبادئ أولا حتى تتحقق الثقة من جانب الشركاء.

يذكر أن المستشارة الألمانية تزور اليونان فى جولة تستغرق لمدة يومين.