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استدعت شركة "فيات كرايسلر" أكثر من 6ر1 مليون سيارة في أنحاء العالم لاستبدال وحدات نفخ الوسائد المواجهة للمقاعد الأمامية، من إنتاج شركة "تاناكا" اليابانية، نظرا لأنها قد تنطوي على خطورة.

وتشمل عملية الاستدعاء 4ر1 مليون سيارة في الولايات المتحدة وحدها.

ومن الممكن أن تنفجر وحدات نفخ الوسائد الهوائية من "تاناكا" بقوة، مما قد يؤدي إلى انطلاق شظايا نحو السائق والركاب.

وأودت هذه المشكلة الفنية بحياة 23 شخصا، على الأقل، كما أسفرت عن إصابة المئات في مختلف أنحاء العالم.

وتشمل عملية الاستدعاء السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات طراز "جيب رانجلر" التي تم إنتاجها خلال الفترة بين عامي 2010 و2016، وسيارة النقل الخفيف "رام" 3500 موديل 2010 والسيارة "دودج داكوتا" من إنتاج عامي 2010 و2011، وغيرها من السيارات.

وتندرج هذه العملية في إطار أكبر سلسلة استدعاء سيارات في تاريخ الولايات المتحدة. وتم بالفعل استدعاء حوالي عشرة ملايين وحدة نفخ وسائد هوائية هذا العام.

واستدعت شركات "فورد" و"هوندا" و"تويوتا" سيارات من إنتاجها خلال الجولة الأخيرة من عمليات الاستدعاء.