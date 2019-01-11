النيل للرياضة تنقل مباراة مصر و السويد فى مونديال اليد

تنقل قناة النيل للرياضة مباراة مصر والسويد المقرر إقامتها فى التاسعة و النصف مساء اليوم الجمعة، في أولى مباريات المنتخب الوطني ببطولة العالم لكرة اليد، والمقامة حاليًا في ألمانيا و الدنمارك.

ويسبق المباراة الاستوديو التحليلي الذي يبدأ في الثامنة والنصف مساء، يقدمه خالد العوضي، ومعه للتحليل على المباراة نجوم كرة اليد المصرية محمد الألفي وعاصم السعدني وأحمد العطار، ويعلق على اللقاء خالد خيري .

يقدم الاستوديو التحليلي وجبة دسمة عن تاريخ مشاركات مصر في مونديال اليد، قبل تحليل الأداء الفني لمباراة مصر والسويد التي ستنطلق في التاسعة والنصف مساء.

يذكر أن شركة بريزنتيشن قد حصلت على نقل مباريات مصر في المونديال، وسيتم إذاعتها حصريا على قناة النيل للرياضة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الفراعنة مبارياته الثانية أمام المنتخب القطري ضمن منافسات المجموعة الرابعة المقامة في الدنمارك في الرابعة والنصف مساء الأحد 13 يناير، وفي مباراته الثالثة يواجه الأرجنتين في السابعة مساء الاثنين 14 يناير، وفي مباراته الرابعة يواجه المجر في السابعة مساء الأربعاء 16 يناير، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة أنجولا في الرابعة والنصف مساء الخميس 17 يناير.

كان منتخب كرة اليد توجه إلى الدنمارك صباح أول أمس الأربعاء، حيث تضم قائمة الفراعنة 18 لاعبا و يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد المصرى للعبة .