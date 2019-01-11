إصابة 7 أشخاص جراء تصادم بين قطار وشاحنة في شمال سلوفاكيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب سبعة أشخاص في شمال سلوفاكيا أمس الخميس، جراء خروج قطار عن مساره بعد اصطدامه بشاحنة عند نقطة عبور مفتوحة في قرية بودفييسوكا بمنطقة جادسا، بحسب ما ذكرته هيئة الإنقاذ المحلية عبر صفحتها على فيسبوك.

وتردد أن القطار كان يسير بسرعة 70 كيلومترا في الساعة.

وقالت الشرطة إن سائق الشاحنة تجاهل فيما يبدو إشارات التحذير الحمراء عند المعبر وسار بمركبته عبر القضبان حيث اصطدم بها القطار القادم.

وأفادت قناة "تي إيه 3" الإخبارية المحلية بأن القضبان تضررت بشكل كبير جراء الحادث.

وتم تعليق خدمة القطارات على ذلك الخط بعد وقوع الحادث.