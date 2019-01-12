ترامب: لا أفكر في إعلان حالة الطوارئ بشأن الجدار الحدودي حاليا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه لا يعتزم استخدام سلطات الطوارئ الوطنية في الوقت الراهن من أجل حل مسألة تمويل الجدار الحدودي والإغلاق الحكومي الجزئي بالولايات المتحدة.

وتعاني هيئات ووكالات الحكومة الاتحادية الأمريكية من توقف جزئي منذ يوم 22 ديسمبر بسبب نزاع ترامب مع الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب على تمويل إنشاء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب ظهر اليوم الجمعة، وهو محاط بمسؤولي إنفاذ القانون على طاولة مستديرة بالبيت الأبيض: "إن ما لا ندرسه في الوقت الراهن هو حالة الطوارئ الوطنية"، مضيفا: "لن أقوم بذلك بشكل سريع".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أنه تعرض لرد فعل حاد حتى من جانب الجمهوريين حيال فكرة إعلان حالة الطوارئ تلك، مضيفة نقلا عن مصادر مطلعة لم تحدد هويتها، أن محاميه قد حذروه سرا من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تجعله يقف على أرضية رخوة.