تعتزم فرنسا نشر نحو 80 ألفًا من قوات الأمن، غدًا السبت، وسط مخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات بسبب احتجاجات "السترات الصفراء".

وشهدت فرنسا منذ منتصف نوفمبر الماضي، احتجاجات واشتباكات للمتظاهرين مع الشرطة، للمطالبة بإلغاء ضريبة الوقود، لكن بعض المتظاهرين طالبوا أيضًا بإقالة ماكرون من منصبه.

وأعلن ماكرون، عن حزمة إجراءات ذات تكلفة مالية كبيرة، تشمل الضرائب والأجور، لامتصاص غضب المحتجين، لكن المظاهرات مستمرة في جميع أنحاء البلاد.

وتجددت أعمال العنف في باريس السبت الماضي، ووصل عدد المتظاهرين إلى 50 ألفا، حسب تقديرات رسمية.

وأظهر استطلاع للرأي، أن ثقة الشعب الفرنسي في الرئيس إيمانويل ماكرون، تتراجع بسرعة بالتزامن مع خروج حركة الاحتجاج بشكل منتظم إلى الشوارع على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وكشف المسح الذي نشره معهد بحوث الرأي سيفيبوف ورويونيواي، أن 23 % من الفرنسيين يثقون في ماكرون، وانخفضت هذه القيمة 13 % على مدار السنة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن 25 % ممن شملهم الاستطلاع يثقون في رئيس الوزراء إدوارد فيليب.