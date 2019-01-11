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الجيش السورى يوقع قتلى وجرحى فى صفوف الارهابيين بريفي إدلب وحماة

دمشق - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 11 يناير 2019 - 9:52 م | آخر تحديث : الجمعة 11 يناير 2019 - 9:52 م

أوقعت وحدات الجيش السوري، اليوم الجمعة، قتلى وجرحى في صفوف المجموعات الإرهابية التي جددت خرقها لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح بالاعتداء على نقاط عسكرية متمركزة لحماية البلدات في ريفي حماة وإدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن وحدات الجيش المرابطة في ريف إدلب ردت بالأسلحة على خروقات الإرهابيين لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في أطراف بلدات "جرجناز" و"الخوين" و"الغدقة" بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين، وتدمير أوكار وعتاد لهم.

كما قصفت وحدات الجيش في ريف حماة الشمالي، أوكارا للإرهابيين على أطراف بلدة اللطامنة، وأفشلت محاولات التسلل باتجاه القرى والنقاط العسكرية، وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وعلى أطراف بلدة "الزيارة" بسهل الغاب بريف حماة الشمالي دمر الجيش السوري آلية تابعة للإرهابيين.

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