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رئيس الاتحاد السويسري يلتقي الرئيس النمساوي في فيينا

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 11 يناير 2019 - 6:14 ص | آخر تحديث : الجمعة 11 يناير 2019 - 6:14 ص

يبدأ رئيس الاتحاد السويسري أوولي مورير زيارة رسمية للنمسا، يلتقي خلالها بالرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن، لبحث دعم العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.


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