كندا تطالب بالهدوء في الكونغو الديمقراطية وحل النزاعات سلميا

أعربت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، عن أمالها بهدوء الوضع في الكونغو الديموقراطية في أعقاب إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية التي أصدرتها اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.

وأصدرت وزارة الخارجية الكندية بيانا رسميا في أعقاب إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات العامة التي أجريت في 30 ديسمبر الماضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قالت فيه "علمت كندا بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية التي أصدرتها اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في 10 يناير 2019. وتتوقع كندا أن يحترم الخيار الذي أعرب عنه الشعب الكونغولي في هذه المناسبة."

وأضافت "تأمل كندا أن يظل الوضع هادئا"، داعية "الممثلين السياسيين وكذلك الأطراف المعنية الأخرى إلى حل جميع النزاعات بطريقة سلمية واحترام المؤسسات."

وشددت كندا على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة والبناء على مؤسسات ديمقراطية مستقلة لتمكين الشعب الكونغولي من بناء ديمقراطية قوية وصحية.

وأعلنت اللجنة الانتخابية في الكونغو الديمقراطية أن النتائج الأولية أظهرت فوز زعيم المعارضة فيليكس تشيسيكيدي في انتخابات الرئاسة التي جرت في 30 ديسمبر الماضي.

وذكرت اللجنة أن تشيسيكيدي (55 عاما) حصل على 7 ملايين صوت.

وتنافس ثلاثة مرشحين في انتخابات الرئاسة، بينهما مرشحان من المعارضة هما تشيسيكيدي ومارتن فايولو، بالإضافة إلى مرشح السلطة إيمانويل رامازاني شاداري.

وأفادت لجنة الانتخابات بأن فايولو حصل على 3ر6 ملايين صوت، بينما حصل شاداري على 3ر4 ملايين صوت. وأعلن فايولو عدم قبوله النتائج وقال "إنها شهدت تزويرا".