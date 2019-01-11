جمعة مواجهات جديدة ضمن مسيرات العودة بين الفلسطينيين والاحتلال في غزة

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أعلنت مصادر فلسطينية، عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق اليوم الجمعة ،في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في شرق قطاع غزة.

وبدأت مواجهات بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، ضمن الجمعة رقم 42 لاحتجاجات مسيرات العودة.

وأعلن مسعفون عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، بينهم صحفي بالرصاص الحي، جراء قمع الجيش الإسرائيلي لمتظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار (صمودنا سيكسر الحصار). وهذه الجمعة رقم 42 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي والتي قتل فيها أكثر من 220 فلسطينيا وأصيب 24 ألف آخرين بجروح وحالات اختناق بحسب إحصائيات فلسطينية.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وتأتي مواجهات اليوم في ظل تواجد وفد من جهاز المخابرات العامة المصري في قطاع غزة.