المكسيك تعزز مراقبة خطوط أنابيب الوقود لمنع عمليات السرقة

قال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الخميس، إن المكسيك ستعزز مراقبة خطوط أنابيب الوقود التي يبلغ طولها 1600 كيلومتر من أجل منع السرقة وأعمال التخريب.

وجاء هذا الإعلان بعد إغلاق خطوط الأنابيب التي ظهر أن بها تسريبات تشير إلى السرقة في محاولة لتضييق الخناق على السوق السوداء للوقود. وقد أدت عملية مكافحة السرقة، التي بدأت في 20 ديسمبر، إلى نقص الوقود المتوفر وتزاحم المستهلكين في محطات الوقود.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي إنه سيتم تعزيز الأمن في المناطق التي تضم خطوط الأنابيب الرئيسية الستة في البلاد.

وتسببت السرقة التي ألقت السلطات باللائمة فيها على العصابات الإجرامية والموظفين الفاسدين في خسائر تقدر بنحو 60 مليار بيزو (1ر3 مليار دولار) لشركة النفط الحكومية "بيميكس" العام الماضي.