الخارجية الروسية: على القوات السورية استعادة المناطق المنسحبة منها واشنطن

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قالت الخارجية الروسية إنه يجب على القوات السورية أن تستعيد المناطق التي ستنسحب منها واشنطن شرق الفرات، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح اليوم الجمعة.