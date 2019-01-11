الخارجية الروسية: على القوات السورية استعادة المناطق المنسحبة منها واشنطن

قالت الخارجية الروسية إنه يجب على القوات السورية أن تستعيد المناطق التي ستنسحب منها واشنطن شرق الفرات، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح اليوم الجمعة.