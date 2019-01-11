الجمعة 11 يناير 2019 1:41 م القاهرة القاهرة 17.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الروسية: على القوات السورية استعادة المناطق المنسحبة منها واشنطن

نور رشوان
نشر فى : الجمعة 11 يناير 2019 - 12:34 م | آخر تحديث : الجمعة 11 يناير 2019 - 12:34 م

قالت الخارجية الروسية إنه يجب على القوات السورية أن تستعيد المناطق التي ستنسحب منها واشنطن شرق الفرات، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح اليوم الجمعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك