لوبي ستارز يفوز على ماميلودي صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

فاز فريق لوبي ستارز النيجيري على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي 2 / 1 خلال المباراة، التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

تقدم صن داونز بهدف سجله أنتوني لافور في الدقيقة 38 وتعادل يايا كوني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء، وأضاف ماتياس مارتينز هدف الفوز في الدقيقة 53.

وحصد فريق لوبي ستارز أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه مباراة الوداد المغربي مع أسيك ميموزا الإيفوار، التي تقام في وقت لاحق، فيما يظل صن داونز بلا نقاط في قاع الترتيب.