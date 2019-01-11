المبعوث الأممي يناشد الأطراف اليمنية للحفاظ على نتائج مشاورات السويد

ناشد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، أمس الخميس، أطراف الصراع، العمل على خلق مناخ موات للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد وعن استئناف عملية السلام اليمنية.

جاء ذلك في تغريدات نشرها جريفيث على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معرباً عن قلقه من تصعيد العنف الذي جرى اليوم في اليمن.

وحث جريفيث كل أطراف الصراع على ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن المزيد من التصعيد.

وتأتي تصريحات جريفيث بعد ساعات من تنفيذ الحوثيين، هجوم بطائرة مسيرة استهدفت عرضا عسكريا للجيش اليمني في قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج، ما أدى إلى إصابة عدد من القيادات العسكرية بينهم محافظ لحج ورئيس هيئة الأركان العامة ونائبه، فضلاً عن مقتل 5 جنود.

وجرى تنفيذ الهجوم في ظل المساعي الأممية والدولية لإجراء بناء الثقة بين اطراف الصراع في اليمن وإقناعهم بتنفيذ اتفاق مشاورات السويد، والتمهيد لمشاورات اخرى لم يحدد موعد انطلاقها بعد.