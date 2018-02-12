نيويورك تايمز: إسقاط المقاتلة الإسرائيلية ضربة قاسية لهيبة تل أبيب

ــ الصحيفة: خطوة تنذر بمرحلة جديدة من الحرب السورية.. ومحلل يحذر من صراع مباشر بين إسرائيل وإيران



قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أمس، إن اسقاط المقاتلة الإسرائيلية يمثل ضربة قاسية لهيبة إسرائيل، ويمكن أن تشكل تغييرا جذريا بعد سنوات من العمل ضد أهداف فى سوريا مع إفلات نسبى من العقاب.

وأضافت الصحيفة فى تقرير لها، أن هذه هى المرة الأولى التى يبدو فيها أن الحكومة السورية قد حققت وعودا بإسقاط الطائرات الإسرائيلية بعد سنوات من التهديدات ضد إسرائيل وجيوش أجنبية أخرى تقوم بطلعات جوية فى أجواء سوريا دون إذن.

وتابعت الصحيفة أن اشتباك إسرائيل مع القوات السورية والإيرانية يمكن أن يمثل مرحلة جديدة خطيرة فى الحرب الأهلية الطويلة فى سوريا، وأن تلك المواجهة تنذر بجر إسرائيل مباشرة أكثر فى الصراع وتفاقم الأزمة السورية كما يظهر مدى تحول سوريا إلى ساحة قتال بين إسرائيل وإيران.

ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذى لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، روبرت ساتلوف قوله إن «هذا فى الواقع تصعيد خطير يثير شبح الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران فى سوريا، وهو وضع أكثر خطورة بكثير من رسم الخطوط الحمراء والتراشق بالاتهامات الذى جرى من قبل».

ولفتت «نيويورك تايمز» إلى أن سوريا شهدت أخيرا إسقاط 3 طائرات لدول أجنبية منخرطة فى الصراع، وهى طائرة روسية فوق إدلب كانت تستهدف مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية، وطائرة هليكوبتر تركية (أسقطها الأكراد فى عفرين)، والمقاتلة الإسرائيلية التى اسقطتها الدفاعات الجوية السورية.

وقالت الصحيفة إنه «مع وجود العديد من القوات الأجنبية العاملة فى سوريا، فإن مخاطر النزاع التى تتجاوز حدودها حقيقية، ولكن المحللين يروا أن جميع الأطراف لديها مصلحة فى التأكد من أن أحداث السبت لن تتصاعد إلى شىء أكبر».

وأعرب ستيفن سيمون، الخبير المتخصص فى شئون الشرق الأوسط فى كلية أمهيرست، عن اعتقاده بأن الوضع سيتم احتوائه فى الوقت الحالى، غير أنه أشار أيضا إلى أنه وضع متقلب للغاية ويتأجج منذ فترة والأمور اقتربت من الغليان.

وقال سيمون، وهو مسئول كبير سابق بمجلس الأمن القومى فى ظل الإدارة الأمريكية السابقة، إن «السؤال المهم هو ما إذا كان البيت الأبيض سينصح بضبط النفس»، موضحا أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد يفكران فى عملياتهما فى سوريا بأنها تضع إيران ووكلائها بين المطرقة والسندان، وإذا كان ذلك صحيحا فسوف يتصاعد القتال».

من جهته، قال الجنرال عاموس يادلين، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية والمدير التنفيذى لمعهد دراسات الأمن القومى بجامعة تل أبيب إن «سوريا وإيران وروسيا ستبديان اهتماما ضئيلا الآن فى الدخول فى صراع شامل مع إسرائيل».

وأضاف أن «إسرائيل لديها القدرة على تدمير المشروع الروسى والإيرانى لإنقاذ نظام الرئيس السورى بشار الأسد»، وتابع: «إنها ليست المعارضة السورية الضعيفة. بل إسرائيل القوية»، على حد قوله.

بدوره، قال ستيفن سليك، الرئيس السابق لقسم إسرائيل فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى آى إيه» إنه «ليس هناك حافز للإيرانيين أو السوريين أو الروس لاستدراج الإسرائيليين إلى وضع عسكرى يمضى لصالحهم منذ فترة».