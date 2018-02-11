أغلب الألمان يرون أن «عيد الحب» تأثر سلبا بالتجارة

أعرب أغلب الألمان عن رأيهم في أنه يتم التعامل مع عيد الحب "الفالانتين" بشكل تجاري للغاية.

وذكر 74% من الألمان الذين شملهم استطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي في ألمانيا، أنهم يرون أن التجارة تطغى في هذا اليوم الذي يوافق الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام، وفي المقابل ذكر 7% فقط أنهم لا يرون ذلك.

وأعرب 64% ممن شملهم الاستطلاع عن رأيهم في أنهم لا يرون سببا أيضا في تقديم هدية بهذا اليوم، وذكر 52% أنهم لا يرون سببا للقيام بشيء خاص خلاله.

وذكر 35% ممن شاركوا في الاستطلاع أن الورود تعد هدية مناسبة، إذا كان للهدايا دور مهم في هذا اليوم، وجاء بعد تقديم الورود، فكرة الدعوة على تناول الطعام، حيث أيدها 27%.

يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 6 و9 فبراير الجاري في ألمانيا، وشمل 1054 شخصا.