إزالة 23 حالة بناء مخالف بكفر الدوار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأزالت 23 حالة بناء مخالف بنطاقي المدينة والمركز، بإجمالي مساحة ألف و267 مترا، تنوعت ما بين مباني بالطوب الأبيض وسملات وأعمدة خرسانية.

وقام قسم التعديات بالوحدة، بإزالة 17 حالة تعدي على الطرق بمعمل القزاز بمساحة 231 مترا، وكذلك إزالة حالة تعدي على الرقعة الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لقرية زُهرة بمساحة 600 متر، فضلا عن إزالة 5 حالات تعدي بنطاق المدينة بمساحة 436 مترا.

جاءت الحملات بإشراف عزاز حسن - نائب رئيس المركز، وصبري أبو عرب ـ رئيس قرية زُهرة، وسميحة جعفر ـ رئيس قرية دفشو، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مركز وقسم شرطة كفر الدوار وجهاز حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، وبمرافقة مسئولي التعديات بالوحدة والقرى.