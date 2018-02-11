محافظ جنوب سيناء يتفقد تغير مسار طريق «برا ميزا» وإنشاءات قاعة المؤتمرات الجديدة

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، الأعمال الجارية لتغيير مسار طريق "برا ميزا" من أمام قاعة المؤتمرات القديمة والإنشاءات بقاعة المؤتمرات الجديدة والتي تتسع لـ4000 شخص حيث تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمرين دوليين كبيرين عامي 2018 و2019 ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من القاعة بنهاية شهر أكتوبر 2018.

وأكد المحافظ أنه سيتم تغير الطريق المؤدي لقاعة المؤتمرات الحالية بنقله ليكون خلف القاعة الجديدة بداية من قاعة المؤتمرات بفندق "براميزا" حتى قاعة خليج القرش.

كما تفقد المحافظ أماكن مجموعات أعلام الدول بالطريق الأوسط بشرم الشيخ.

رافق المحافظ في جولته اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظة.