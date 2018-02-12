الإثنين 12 فبراير 2018 7:26 ص القاهرة القاهرة 16.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

برأيك.. هل حسم النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

محلل عسكرى إسرائيلى: وقعنا فى فخ استراتيجى

كتب ــ محمد هشام:
نشر فى : الأحد 11 فبراير 2018 - 8:09 م | آخر تحديث : الأحد 11 فبراير 2018 - 8:09 م

اعتبر المحلل العسكرى الإسرائيلى عاموس هارئيل أن الهجمات التى شنتها إسرائيل فى سوريا، أمس، تشكل وقوع في فخ استراتيجي.


وأوضح فى مقال بصحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية اليوم، إن السبع أعوام الماضية من الحرب فى سوريا منحت حرية لإسرائيل للعمل فى أجواء سوريا، ولكن بمجرد أن ربح النظام السورى الحرب، استأنفت سوريا محاولة إسقاط الطائرات الإسرائيلية التى تهاجمها.

 

وتابع: «ولم تتغير طريقة عمل إسرائيل فى المنطقة الشمالية حتى سقطت يوم السبت فى فخ استراتيجى، قد يكون كمينا متعمدا»، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلى لم يفصح عن هدف الطائرة الايرانية التى أعلن تسللها من سوريا إلى إسرائيل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار شئون خارجية

شارك بتعليقك