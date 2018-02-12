محلل عسكرى إسرائيلى: وقعنا فى فخ استراتيجى

اعتبر المحلل العسكرى الإسرائيلى عاموس هارئيل أن الهجمات التى شنتها إسرائيل فى سوريا، أمس، تشكل وقوع في فخ استراتيجي.



وأوضح فى مقال بصحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية اليوم، إن السبع أعوام الماضية من الحرب فى سوريا منحت حرية لإسرائيل للعمل فى أجواء سوريا، ولكن بمجرد أن ربح النظام السورى الحرب، استأنفت سوريا محاولة إسقاط الطائرات الإسرائيلية التى تهاجمها.

وتابع: «ولم تتغير طريقة عمل إسرائيل فى المنطقة الشمالية حتى سقطت يوم السبت فى فخ استراتيجى، قد يكون كمينا متعمدا»، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلى لم يفصح عن هدف الطائرة الايرانية التى أعلن تسللها من سوريا إلى إسرائيل.