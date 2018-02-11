رئيس الوزراء يتابع ملف هدم وتنفيذ فندق «الإنتركونتيننتال»

• علي عبد الرحمن: القيمة التاريخية لواجهة المبنى القديم فقط.. وباقي الأجزاء يمكن هدمها مع المحافظة على المقتنيات التاريخية

تابع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، ملف هدم وإعادة بناء فندق "الإنتركونتيننتال"، خلال اجتماعه مع علي عبد الرحمن استشاري المشروع، الذي عرض خلاله مخطط هدم الفندق من خلال عرض الدراسات الفنية والتاريخية لحالة المبني والدراسات التي قام بها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وقال عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء: "الدراسات انتهت إلى أن المبني الحالي مقام محل مبنى تاريخي سابق، وأن القيمة التاريخية هي فقط لواجهة المبني المطلة علي شارع عدلي فقط وباقي المبني مصنف فئة تاريخية ج".

وأضاف أن الأجزاء المصنفة "ج" من المبني تتيح التصرف في المبني باستثناء إزاء التاريخي المطل على شارع عدلي، مشيرا إلى أنه خلال عمليات الهدم سيتم المحافظة علي جميع المقتنيات التاريخية الموجودة بالفندق، كما أن عمليات الإنشاء سيتم الالتزام بنفس الطابع الإنشائي التاريخي الحالي عقب توثيقه تحت إشراف وزارة الآثار والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وأشار عبد الرحمن إلى أنه خلال عمليات الهدم سيتم المحافظة علي واجهة المبني المطلة علي شارع عدلي التاريخية عبر بناء جمالون فراغي كبير من الصلب الإنشائي لحماية الواجهة خلال عمليات الهدم وستظل في مكانها مؤمنة، مشيرا إلى أن هذه الواجهة التاريخية ستندمج وتتكامل مع المبنى الجديد لعدد من الأدوار تتفق مع الارتفاعات التي كان عليها المبني القديم.

ولفت استشاري المشروع، إلى أن عمليات الهدم ستستغرق عدة أشهر فيما تستغرق عملية الإنشاء للمبنى الجديد حوالي ثلاث سنوات، في وقت تتم حاليا دراسة وتقدير التكلفة الإجمالية.

وأكدت ميرفت حطب رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن المشروع يراعي في المقام الأول الحفاظ على أرواح المارة والمواطنين والمستأجرين، خاصة وأن هذا المبني آيل للسقوط ووقعت حوادث سابقة أدت إلى وفيات نتيجة سقوط أجزاء من المبنى.

وأضافت حطب، أن المبني الجديد سيحافظ على الطابع المعماري التاريخي لأصل الفندق قبل أن تدخل عليه التداخلات والتعديلات، في وقت تم تشكيل لجنة للاحتفاظ والحفاظ على المقتنيات التاريخية الموجودة في الفندق والحفاظ عليها بحيث تعاد عرضها في المبني الجديد، كما تم تشكيل لجنة أخرى تضم "الرقابة الإدارية وجهاز التنسيق الحضاري ومحافظ القاهرة وشركة إيجوث والشركة القابضة، لوضع آلية لتعويض المستأجرين للمحال الموجودة في الفندق والتفاوض معهم، مؤكدة أنه سيتم كافة المستحقات للعاملين طوال فترة هدم الفندق وعملية الإنشاء ولن يضار أي من العاملين.

وأوضحت أن كافة العاملين سيتم صرف مستحقاتهم كاملا طوال فترة الهدم والإنشاء، وأن اللجنة ستبدأ فورا عمليات التفاوض مع المستأجرين لوضع الشكل الخاص بآلية التعويض، طوال فترة عمليات الإنشاء، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك أي حالات طرد لأي مستأجر، وستكون هناك اليات خلال مرحلة التفاوض في حالة رغبة المستأجرين في العودة عقب انتهاء الإنشاءات وأيضا لهم الخيار وحرية التعويض وترك محالهم.