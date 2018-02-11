شاهد أول مقطع فيديو لحطام الطائرة الروسية

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لحطام الطائرة الروسية المنكوبة، والتي سقطت في ضواحي موسكو، عقب احتراقها في الجو، وعلى متنها 71 شخصا.

وظهر بالفيديو لقطات لقطع من حطام الطائرة الروسية، وهي متناثرة على الأرض.

في السياق ذاته، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه لأسر الضحايا، فيما أكدت وزارة الطوارئ الروسية أنه لا يوجد ناجين من الحادث.

كان شهود عيان قد أكدوا قبل قليل أنهم شاهدوا طائرة محترقة تسقط من الجو في موسكو، فيما أكد مصدر في وزارة الطوارئ الروسية، أن الطائرة المنكوبة سقطت في حقل بالقرب من مدينة رامينسكويي، وفقا لـ«روسيا اليوم».