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الزمالك يطلب مواجهة الإسماعيلي ببرج العرب أسوة بالأهلي

محمد مجدي
نشر فى : الأحد 11 فبراير 2018 - 5:47 م | آخر تحديث : الأحد 11 فبراير 2018 - 5:47 م

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه  قدم طلب إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبور ريدة لإقامة مباراة فريقه أمام الإسماعيلي على ملعب برج العرب بالأسكندرية بدلًا من ستاد الإسماعيلية.
وقال مرتضى خلال تصريحات أدلى بها اليوم الأحد خلال تواجده بمقر اتحاد الكرة  أنه يرغب في تحقيق المساواة بين الزمالك والأهلي، حيث واجه الأهلي فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الأسبوع الـ21 على ستاد برج العرب.

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة اجتمع بالأندية اليوم الأحد في مقر الجبلاية لوضع ميثاق عودة الجماهير لمباريات الكرة في الفترة المقبلة.


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