في أول ظهور تلفزيوني له منذ فترة طويلة، قال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، مؤسس ورئيس حزب مصر القوية، إنه سيظل باقيًا في مصر وليس لديه أي نية للبقاء في أي دولة خارجية.

وأضاف خلال لقائه بقناة «الجزيرة»، اليوم السبت، أنه يتواجد في لندن بشكل استثنائي من أجل تقديم ندوة، متابعًا: «الجزيرة طلبت استضافتي وأنا وافقت وكان شرطي الوحيد هو أن يكون المذيع مصريًا، لكن هذا لا يعني أنني لن أعود لمصر».

وأكد «أبو الفتوح» فخره بالمشاركة في 30 يونيو؛ نظرًا لفشل الرئيس المعزول محمد مرسي في إدارة شؤون الدولة، مشيرًا إلى اقتراحه لجوء «مُرسي» لانتخابات رئاسية مبكرة.

وتابع: «اقترحت على "مرسي" تشكيل مجلس استشاري من الشخصيات السياسية من عمرو موسى وحمدين صباحي»، حسبما قال.