روحانى: نجحنا فى نصرة حلفائنا فى سوريا والعراق

• الحرس الثورى الإيرانى يعرض صاروخًا باليستيًا جديدًا بمناسبة الذكرى الـ39 للثورة



-أكد الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم، أن بلاده نجحت فى نصرة حلفائها فى مكافحة الإرهاب و«حققت الانتصار على الإرهابيين» فى سوريا والعراق، جاء ذلك فى خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ39 للثورة الإسلامية فى إيران



وقال روحانى فى الخطاب الذى ألقاه أمام حشد ضخم فى طهران إن «الأعداء خططوا لتقسيم بلدان المنطقة، ومنها العراق وسوريا وإثارة الاضطرابات فى لبنان، إلا أن هذه المخططات آلت إلى الفشل».



وأضاف: «لقد أثبت الشعب الإيرانى بصموده وتضامنه أنه قادر على إحباط المؤامرات الأمريكية.. أؤكد للأمريكيين أنهم إذا انتهكوا الاتفاق النووى فإنهم هم من سيتضررون، بينما سيواصل شعبنا طريقه بنجاح»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



وفى إشارة إلى الاحتجاجات التى شهدتها بلاده أخيرا، قال روحانى: «الجميع فى إيران يجب أن يلتف وراء إيران وعظمتها.. الجميع فى إيران يخضعون للدستور على اختلاف اتجاهاتهم السياسية والثقافية... والوجود الحماسى للشعب فى هذه المسيرات هو جواب حاسم فى مواجهة المؤامرات الأمريكية ضد الشعب الإيرانى».



كما دعا روحانى إلى «عام من الوحدة»، قائلا «أطلب بأن تكون السنة الأربعون للثورة العام المقبل سنة وحدة. أطالب المحافظين والإصلاحيين والمعتدلين وجميع الأحزاب والناس بالوقوف معا».



وطالب الرئيس الإيرانى المحافظين إلى عدم منع المرشحين الإصلاحيين من خوض الانتخابات مستقبلا مؤكدا على ضرورة وجود ثقة أكبر فى الشعب الايرانى.



ولدى مجلس صيانة الدستور الذى يهيمن المحافظون عليه، سلطة منع المرشحين من خوض الانتخابات حيث حظر فى الماضى مئات الإصلاحيين من الترشح للرئاسة ولعضوية مجلس الشورى.



وقال روحانى إنه «خلال السنوات الـ39 الماضية، حققنا تقدما فى الكثير من المجالات. لكن فى نفس الوقت كان هناك تقصير» فى بعض المناحى. وتابع: «ربما كان هناك تأخير فى ما يتعلق بصنع القرار. ربما لم نكن نخاطب شعبنا بشفافية».



إلى ذلك، شهدت جميع المحافظات الإيرانية، اليوم، مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف احتفالا بالذكرى الـ39 لانتصار الثورة الإسلامية، وعرض الحرس الثورى صاروخا باليستيا جديدا من نوع «قدر» يصل مداه لـ2000 كيلو متر.



ونظم الحرس الثورى استعراض الصاروخ عند تقاطع طرق فى طهران. ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية خصائص الصاروخ، التى قالت إن طوله يبلغ 15.86 متر، ووزنه 17460 كيلوجراما، ووزن الرأس الحربى يبلغ 650 كيلوجراما. كما أوضحت الوكالة أن قطر الصاروخ يبلغ 125 سنتيمترا ويعمل بالوقود السائل.