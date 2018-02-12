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رئيس مجلس الشورى القطري يغادر القاهرة بعد حضور مؤتمر البرلمان العربي

القاهرة - د ب أ
نشر فى : الأحد 11 فبراير 2018 - 11:09 م | آخر تحديث : الأحد 11 فبراير 2018 - 11:09 م

غادر القاهرة اليوم الأحد، أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى القطري بعد زيارة لمصر استغرقت يومين شارك خلالها في فعاليات المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وبحثت فعاليات مؤتمر البرلمان العربي آخر التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وأصدر المؤتمر وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وستُرفع الوثيقة بعد المصادقة عليها من قبل رؤوساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، الذى سينعقد في شهر مارس المقبل بالرياض.


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