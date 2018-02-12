خالد عكاشة: ما حققته «سيناء 2018» حتى الآن بمثابة إنجاز

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن ما حققته العملية العسكرية الشاملة للقضاء على الإرهاب بمثابة إنجاز في وقت قصير.

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء اليوم الأحد، أن تلك العملية بدأت تسجل مجموعة من الحصاد الجيد والناجح، مشيرًا إلى وصول القوات المسلحة والشرطة المصرية إلى مواقع جديدة للإرهابيين لم تصل إليها مسبقٌا، حسب تعبيره.

وأوضح أن هذه الأماكن كانت تختبئ فيها العناصر الإرهابية، وأنها كانت محصنة بصورة دقيقة، مؤكدًا أن العمل المعلوماتي الذي سبق تلك العملية ساهم في الوصول إلى تلك الأماكن، مشيدًا باستهداف مركز إعلامي لتلك العناصر، والذي عادة ما تكون تلك المراكز في مناطق شديدة السرية، حسب رأيه.

وتابع أن العبوات الناسفة وسيارات الدفع الرباعي التي تم استهدافها، تشير إلى نية العناصر الإرهابية لتنفيذ خطة لمقاومة القوات المصرية وتعطيل العملية الشاملة، إلا أن القوات استطاعت إحباط تلك المحاولات من خلال القبض على تلك العناصر واستهداف أدواتها.

وأكد أن بيان القوات المسلحة يشير إلى أن العمليات تمت على مسرح شمال ووسط سيناء، متوقعًا تكثيف العمليات في هذا النطاق.

يذكر أن القوات المسلحة أصدرت البيان الرابع عن نتائج العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب «سيناء 2018»، والتى بدأت في التاسع من فبراير الجاري.