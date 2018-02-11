دورتموند يفتح المجال أمام بقاء النمساوي شتويجر

أوضح هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، أن بإمكان المدرب النمساوي بيتر شتويجر الاستمرار في قيادة الفريق، حال حفاظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته المتبقية بالدوري الألماني (بوندسليجا).

لم يتلق شتويجر، الذي تولى تدريب دورتموند خلفا للهولندي بيتر بوش في شهر ديسمبر الماضي حتى نهاية الموسم الحالي، أي خسارة خلال المباريات السبع التي خاضها الفريق تحت قيادته ببوندسليجا.

حقق دورتموند انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة ،عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه هامبورج أمس السبت.

لم يخسر دورتموند تحت قيادة شتويجر سوى مباراة وحيدة، كانت أمام غريمه التقليدي بايرن ميونخ في دور الستة عشر لبطولة كأس ألمانيا.

صرح فاتسكه لشبكة (سكاي) التليفزيونية "إن شتويجر لم يخسر أي مباراة في بوندسليجا، إذا واصلنا السير على هذا النهج دون أن نتلقى أي هزيمة، سيكون من الغباء ألا نواصل التعاون معه. نشعر بالسعادة لأنه أثبت أنه مدرب استثنائي بشكل جيد".

أضاف فاتسكه "أعتقد أن الجماهير تعلقت بشتويجر لأن لديه أسلوب مريح".

كانت تقارير إخبارية ربطت في وقت سابق جوليان ناجيلسمان مدرب هوفنهايم بتدريب دورتموند.