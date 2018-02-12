مفتي الجمهورية ينعي ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

نعى مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة، التي تحطمت اليوم الأحد بموسكو؛ مما أسفر عن مصرع 71 شخصا.

وتقدم مفتي الجمهورية، في بيان اليوم الأحد، بخالص العزاء والمواساة لروسيا قيادة وحكومة وشعبا، ولأهالي ضحايا الطائرة المنكوبة.

يُذكر أن الطائرة الروسية المنكوبة من طراز "إيه إن - 148" تحطمت في منطقة قريبة من موسكو بعد أن اختفت من على شاشات الرادار، عقب دقائق من إقلاعها صباح اليوم من مطار "دوموديدوفو" في موسكو، متوجهة إلى مدينة أورسك الروسية، حيث كانت تقل على متنها 65 راكبا، بالإضافة إلى طاقم مكون من 6 أشخاص، وذلك قبل اكتشاف سقوطها في حقل بالقرب من مدينة "رامينسكويي" بموسكو.