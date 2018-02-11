«التعليم العالي»: منح مقدمة من الحكومة الفنلندية للعام الدراسي 2018 - 2019

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، تقريرا مقدما من حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، حول منح مقدمة من الحكومة الفنلندية لجمع المادة العلمية اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه للعام الدراسي 2018 - 2019، والتي تأتي في إطار اتفاقية التعاون الثقافي والتعليمي المشترك وبرنامج سيمو.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات للحصول على هذه المنح هو 15 فبراير الجاري، ويتم التقدم لهذه المنح عبر الموقع الإلكتروني للمنحة، على أن تسلم المستندات المطلوبة بالإدارة العامة للبعثات، ويشترط فى المتقدم للحصول على هذه المنح: أن يكون من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، وأن يشغل المتقدم وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، وألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من ثلاث سنوات فى أول سبتمبر 2018، وأن يحصل على 61 درجة فى IBT أو 5 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.

وأضاف التقرير أن مدة المنح تتراوح بين 3-9 أشهر مع تقديم الجانب الفنلندى منحة مالية شهرية تقدر بحوالى 1500 يورو، على أن يبدأ العام الدراسى بفنلندا فى أواخر شهر أغسطس 2018.