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ملك الأردن يعزي الرئيس الروسي في ضحايا الطائرة المنكوبة

عمان - أ ش أ
نشر فى : الأحد 11 فبراير 2018 - 8:36 م | آخر تحديث : الأحد 11 فبراير 2018 - 8:36 م

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، برقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب، الذي وقع اليوم، وأودى بحياة جميع من كانوا على متنها.

وعبر الملك عبدالله الثاني في البرقية، حسب بيان للديوان الملكي الهاشمي، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس بوتين وعائلات الضحايا والشعب الروسي.

وكانت طائرة ركاب مدنية روسية قد تحطمت، اليوم، بعد إقلاعها من موسكو وعلى متنها 71 شخصا.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية سقوط الطائرة المنكوبة في حقل بالقرب من مدينة "رامينسكويي"، حيث اختفت عن شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" في ضواحي موسكو، وكانت متوجهة إلى مدينة "أورسك".


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