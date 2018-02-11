وجه ريال مدريد الإسباني رسالة شديدة اللهجة لباريس سان جيرمان الفرنسي، قبل مباراتهما المرتقبة يوم الأربعاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه الكبير مساء السبت على حساب ضيفه ريال سوسييداد بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الاسباني.

افتتح الفريق الملكي سجل التهديف مبكراً، بواسطة لوكاس فاسكيز، في الدقيقة الأولى من عُمر المباراة، ثم أضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفاً ثانياً في الدقيقة الـ 27.

وضاعف الألماني توني كروس النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الـ 34، قبل أن يسجل رونالدو هدفاً رابعاً لفريقه بعد 3 دقائق فقط، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد برباعية بيضاء.

وقلص جون باوتيستا النتيجة بهدف أول للفريق الباسكي، في الدقيقة الـ 74، ثم عاد رونالدو لتسجيل ثالث أهدافه في الليغا، بعد 6 دقائق، ليوقع "الدون" على "الهاتريك" الأول هذا الموسم في الليغا.

وقبل 7 دقائق على صافرة النهاية سجل آسيير إياراماندي هدفاً ثانياً لـ "الضيوف"، لتنتهي المباراة بفوز كبير لفريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.