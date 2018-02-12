إصابة 4 بينهم قس ألماني في هجوم مسلح بـ«السيف» في كنيسة إندونيسية

أطلقت شرطة إندونيسيا النار على رجل استخدم سيفا لمهاجمة أشخاص كانوا يحضرون قداس الأحد في كنيسة بمنطقة سليمان بمدينة يوجياكارتا؛ ما أدى لإصابة أربعة أشخاص من بينهم قس ألماني.

وقال يوليانتو المتحدث باسم شرطة يوجياكارتا، : "لقد اضطررنا لاتخاذ إجراء صارم للسيطرة على الرجل".

وأضاف: "لقد انتابته حالة من الهياج شاهرا سيفه وأصاب أربعة أشخاص، من بينهم قس ألماني واثنين من أعضاء جماعة المصلين ورجل شرطة حاول منع الرجل من التحرك".

وأوضح أنه لم يتضح سبب مهاجمة الرجل لكنيسة "سان ليدوينا".

وأصيب القس الألماني صاحب الـ81 عاما، الذي يعيش في إندونيسيا منذ عام 1964 بجروح في رأسه إثر الهجوم.

كما قطع المهاجم رأسا لتمثال يرمز للسيد المسيح وآخر للسيدة مريم العذراء.