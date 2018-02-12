قال صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لم يتم وقف برنامج "SNL بالعربي"، الذى يبث على قناة "ON.E" بشكل نهائي.

وأضاف «الصالحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء اليوم الأحد، أنه تم وقف البرنامج لحين تدارك القناة وبرنامجها ما تم رصده من مخالفات.

وأوضح أنه تم متابعة هذه المخالفات من خلال الرصد لعدد من حلقات البرنامج، الذي تناول إيحاءات جنسية تخدش الحياء، إضافة إلى مشاهد تمثيلية بالإشارة والألفاظ والملابس تخدش الحياء العام ولا يليق بالمتفرج المصري مشاهدتها، حسب تعبيره.

وتابع أن لجنة الرصد أعدت تقريرًا بناء على متابعة حلقات البرنامج وليس استنادًا لشكاوى المواطنين، ثم أحالته إلى لجنة الشكاوى، والتي انتهت إلى وقف البرنامج.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر بيانا، اليوم الأحد، أعلن فيه وقف برنامج "S.N.L" بالعربى الذى يبث على قناة "ON.E"، لعرضه ألفاظًا وعبارات وإيحاءات جنسية لا تليق بعرضها على المشاهدين لمخالفتها المعايير الأخلاقية والمهنية.