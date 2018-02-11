عسران: إتاحة 40 ألف نقطة دفع وتحصيل للفواتير بمختلف شركات الكهرباء

قال المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، إن منظومة دفع وتحصيل فواتير الاستهلاك تهدف لتقليل الوقت وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إتاحة 40 ألف نقطة شحن بمختلف شركات توزيع الكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة تسعي لزيادة نقاط الدفع الإلكتروني بمختلف الشركات.

وأضاف عسران، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإطلاق خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير الاستهلاك على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء، أنه تم ميكنة معظم الخدمات بجميع شركات التوزيع من خلال 26 خدمة يحصل عليها المواطن عبر الشباك الواحد.

وأشار إلى استراتيجية التحول الرقمي التي تنفذها الحكومة المصرية وتهدف إلى تمكين المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونشر مفهوم الشمول المالي وتعاون الجهات الحكومية المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتعزيز قدرة الدولة على إدماج المواطنين في الاقتصاد الرسمي للدولة.

وفي إطار جهود قطاع الكهرباء وتحقيقا لاتجاهات الدولة ومن ضمنها توصيات المجلس الأعلى للمدفوعات لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع تيسيرا على المواطنين في سداد مستحقات الكهرباء بأنواعها والذي يعود على الدولة بزيادة النمو وتوفير تكاليف التحصيل وضمان التحصيل في المواعيد المحددة.

أوضح أن نظام الدفع الإلكتروني لمستحقات الكهرباء يحقق فوائد، ومزايا لجميع الأطراف، حيث يتم تيسير الخدمة بالنسبة للمشتركين بزيادة منافذ الدفع الإلكتروني وانتشارها وقربها من المشترك في جميع أنحاء الجمهورية، كما أنها تعمل على مدار الساعة دون التقيد بأوقات العمل الرسمية.

ومن المزايا بالنسبة لقطاع الكهرباء أن ذلك النظام أدى إلى زيادة نسب التحصيل بشركات الكهرباء مما يؤدى إلى تنفيذ خطط الإحلال والتجديد لشبكة الكهرباء بالصورة المطلوبة والذى يؤدى في النهاية إلى تحسين خدمة المشتركين وهو الهدف المنشود لوزارة الكهرباء.

وأضاف أن شركات توزيع الكهرباء قامت بالتعاقد مع شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "‪E ‬financ‪e‬" والجهات التابعة لها تقديم خدمة التحصيل الإلكتروني وهى (مكاتب البريد – مصاري- Bee - أمان - تمام - سداد - ممكن - خالص)، ويطمح قطاع الكهرباء في زيادة نقاط الدفع الإلكتروني في جميع أنحاء الجمهورية لخدمة كافة المشتركين في المدن والقرى والنجوع لجميع أنواع العدادات المركبة لدى المشتركين سواء بنظام الفواتير أو بنظام الدفع المسبق أو العدادات الذكية مستقبلاً.

وأكد المهندس إبراهيم سرحان رئيس شركة أي فاينانس المتخصصة فى خدمات الدفع والتحصيل والمنسقة لتحالف شركات دفع وتحصيل فواتير الكهرباء، أن خدمات التحصيل الإليكترونى ستخدم 30 مليون مشترك على مستوى الجمهورية، موضحا أن ميكنة عمليات الدفع تأتى ضمن سياسات المجلس القومى للمدفوعات بتعميم خدمات الدفع والتحصيل على أوسع نطاق بحلول عام 2020، مشيرا على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الدفع والتحصيل وشحن الكروت من خلال ربط الشبكة بـ63 بنك، وان عدد فروع شركات الدفع والتحصيل الالكتروني بلغت 150 الف فرع موزعة بكافة أنحاء الجمهورية.