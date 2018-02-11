بدء وصول الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق

بدأت الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، في الوصول إلى الكويت؛ وذلك قبيل 24 ساعة من انطلاق فعالياته.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة به، في الوقت الذي تزينت به شوارع العاصمة الكويتية، بأعلام الدول والمنظمات الدولية المشاركة، بالإضافة إلى شعار المؤتمر.

ويُعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام؛ حيث يدور اليوم الأول حول برنامج إعادة إعمار العراق، والمساعدات الدولية في هذا الصدد، والعمل التنموي الذي تقوده منظمات المجتمع المدني في العراق، ويدور اليوم الثاني حول فرص القطاع الخاص المتاحة بالعراق والتداول بشأنها، فيما يشهد اليوم الثالث اجتماع وزراء الخارجية، لينتهي المؤتمر ببيان ختامي صادر عن منظميه والمشاركين فيه، بالإضافة إلى تجديد وتقديم دعم مالي جديد للعراق، مكونا من برامج المنح، والقروض التنموية، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص.