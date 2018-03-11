الشرطة البريطانية تكتشف مادة كيميائية فى مطعم ارتاده العميل الروسى

ــ 250 ضابطًا يشاركون فى التحقيق حول محاولة اغتيال سكريبال.. وتحديد أكثر من 200 شاهد فى القضية



عثرت الجهات البريطانية المشرفة على التحقيقات الجارية فى قضية تسمم العميل الروسى المزدوج سابقا «سيرجى سكريبال»، وابنته يوليا، فى مركز تسوق بمدينة سالزبورى البريطانية، على بقايا مادة كيميائية تؤثر على الجهاز العصبى، بأحد المطاعم القريبة من مكان الحادث، وذلك بالتزامن مع تخصيص أكثر من 250 ضابطا من وحدات مكافحة الإرهاب فى بريطانيا للمشاركة فى التحقيق.

وبحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، اليوم، فإن التحقيقات أظهرت تناول «سكريبال» وابنته طعاما فى مطعم «زيزى» الذى عثر فيه على بقايا المادة الكيميائية، قبل ساعتين فقط من فقدان وعيهما، وتبين أيضا أن باقى الزبائن الذين كانوا يتناولون الطعام فى المطعم نفسه ساعة وجود سكريبال وابنته فيه، لم يظهر عليهم علامات الإصابة بالمادة الكيميائية، ولم يعانوا من مشاكل صحية بعد تناول الطعام.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، إن أكثر من 250 ضابطا من وحدات مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق فى حادث تسميم «سكريبال»، وذكرت الوزيرة، بعد اجتماع لجنة الطوارئ رفيعة المستوى «كوبرا»: «أريد التأكيد على أنهم يتقدمون (فى التحقيق) بسرعة واحتراف، نحن نخصص ميزانية هائلة لضمان حصولهم على كل الدعم الذى يحتاجون إليه للقيام بذلك»، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وبينما أعلنت السلطات البريطانية بمدينة سالزبورى، أن الحالة الصحية لسكريبال وابنته ما زالت حرجة، بحسب إعلام محلى، أظهرت لقطات بثتها قنوات بريطانية اليوم، قوات خاصة من الجيش تقتاد مركبات إنقاذ الطوارئ من المنطقة لإزالة التلوث عنها، وأشارت رود إلى أن الشرطة تعرفت على أكثر من 200 شاهد و240 دليلا.

وفى سياق متصل، قامت وحدات من الشرطة والجيش البريطانى بفتح قبر زوجة العميل الروسى المزدوج، لودميلا سكريبال، وتشريح جثتها، للاشتباه بوفاتها جراء التسمم فى 2012، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وثائق الوفاة تظهر أن لودميلا توفيت جراء سرطان، لكن جيرانها يؤكدون أنها توفيت جراء حادث مرورى.

وتعليقا على الحادثة، قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون فى وقت سابق، إن بلاده سترد بحزم فى حال تبين وقوف موسكو وراء تسميم العميل الروسى المزدوج سابقا «سيرجى سكريبال».

وقال جونسون فى كلمة بالبرلمان البريطانى: «رغم أنه سيكون من الخطأ الحكم مسبقا على التحقيق، يمكننى طمأنة المجلس أنه إذا ظهرت أدلة تدل على مسئولية دولة ما، فإن حكومة صاحبة الجلالة (بريطانيا) سترد بشكل مناسب وقوى».

يشار إلى أن الشرطة البريطانية عثرت، الأحد الماضى، على سكريبال (66 عاما) وهو كولونيل سابق فى المخابرات العسكرية الروسية، فاقدا الوعى مع ابنته يوليا (33 عاما) ، بمدينة سالزبيرى (جنوب غرب).

وكانت محكمة روسية قضت بسجن سكريبال لمدة 13 عاما عقب إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا فى 2006، قبل أن يصدر الرئيس الروسى السابق ديمترى ميدفيديف عفوا عنه.

ومنحت بريطانيا حق اللجوء لسكريبال، عقب اتفاق لتبادل الجواسيس فى 2010 بين الولايات المتحدة وروسيا.



ووجهت روسيا لسكريبال تهم عدة، بينها «تسريب معلومات لجهاز المخابرات البريطانية الخارجية (MI6)»، و«إفشاء هويات عملاء روسيا فى دول أوروبا».

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين بريطانيا وروسيا توترت منذ مقتل الجاسوس الروسى السابق، ألكسندر ليتفنينكو فى لندن عام 2006.