أتلتيكو مدريد يعزز وصافته للدوري الإسباني

عزز أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 3 / صفر على ضيفه سيلتا فيجو اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز إسبانيول على ضيفه ريال سوسييداد 2 / 1.

ارتفع رصيد أتلتيكو، الذي تلقت آماله في المنافسة على لقب المسابقة ضربة موجعة بخسارته صفر / 1 أمام برشلونة في المرحلة الماضية، إلى 64 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف الفريق الكتالوني (المتصدر)، فيما تفوق بفارق سبع نقاط على جاره اللدود ريال مدريد (حامل اللقب)، الذي يحتل المركز الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد سيلتا فيجو، الذي تكبد خسارته الثانية عشر في البطولة هذا الموسم، والثالثة في مبارياته الخمس الأخيرة، عند 38 نقطة في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

انتهى الشوط الأول بتقدم أتلتيكو بهدف نظيف حمل توقيع نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 44.

واصل فريق العاصمة الإسبانية فرض سيطرته على مجريات المباراة في الشوط الثاني، ليضيف فيتولو وآنخيل كوريا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و63.

من جانبه، نجح اسبانيول في تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه ريال سوسييداد إلى الفوز 2 / 1 في وقت سابق اليوم.

تقدم سوسيداد بهدف عن طريق البرازيلي ويليان خوسي دي سيلفا في الدقيقة 41 ،ثم تعادل البرازيلي الأخر ليوناردو بابتيستاو لاسبانيول في الدقيقة 51 قبل أن يسجل جيرارد مورينو بالاجيرو هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 72.

الفوز رفع رصيد اسبانيول إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق نقطتين أمام سوسييداد صاحب المركز الثالث عشر.