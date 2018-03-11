البرلمان الصينى يمنح شى رئاسة «مدى الحياة»

-تأييد مطلق فى البرلمان بموافقة 2958 نائبًا للتعديلات الدستورية



مهد البرلمان الصينى، اليوم، الطريق أمام شى جين بينج للبقاء رئيسا مدى الحياة، وذلك بإلغائه الحد الأقصى للولايات الرئاسية، ومنحه سلطة شبه مطلقة من أجل تطبيق رؤيته لتحويل البلاد إلى قوة عظمى اقتصاديا وعسكريا.

وتنهى هذه الخطوة حقبة القيادة «الجماعية» والخلافة المنظمة التى أرساها القائد السابق دينج شياو بينج لضمان الاستقرار وتجنب أى عودة للحكم الديكتاتورى لعهد مؤسس الشيوعية فى الصين ماو تسى تونج.

وحظى التعديل الدستورى التاريخى، وفق ما نقلت وكالة «شينخوا» الصينية، بتأييد مطلق فى البرلمان بموافقة 2958 نائبا من بين 2963، مقابل معارضة نائبين وامتناع ثلاثة عن التوصيت رغم سيل من انتقادات غير اعتيادية على شبكة الانترنت سارعت أجهزة الرقابة إلى منعها.

وكان شى أول من أدلى بصوته فى قاعة الشعب الكبرى فى بكين فى صندوق أحمر وسط تصفيق أعضاء مجلس الشعب مع كل عملية اقتراع على تعديل الدستور من أجل الغاء الحد الأقصى لولايتين رئاسيتين من خمس سنوات. ومن شأن هذه الخطوة ترسيخ قبضة شى جين بينج كأقوى زعيم صينى منذ عقود.

وكان متوقعا للتعديل الدستورى الأول منذ 14 عاما، أن يمر بسهولة فى البرلمان الذى لم يصوت يوما ضد أى نص يطرحه الحزب الشيوعى منذ انشائه قبل نصف قرن.

وقال جو تشيوتشن وهو ممثل مقاطعة هيلونجيانج فى شمال شرق البلاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها الارادة الملحة لعامة الشعب»، مكررا مقولة الحزب الشيوعى الذى يعتبر أن تعديل الدستور يحظى بتأييد جامع لدى العامة.

وأحكم شى (64 عاما) قبضته على السلطة منذ أن أصبح أمينا عاما للحزب الشيوعى فى 2012، وهو أعلى منصب يتسلمه. ومنذ توليه القيادة عزز شى سلطة النظام. وقد صدر قانون يقمع بقسوة أى معارضة على الانترنت، وصدرت احكام قاسية بالسجن على مدافعين عن حقوق الانسان. لكن شى يتمتع بشعبية لدى الشعب الصينى لا سيما بسبب حملة القمع التى شنها ضد الفساد وطاولت اكثر من مليون شخصية رسمية فى الحزب، وتهميش منافسين محتملين له.

من جانبه، قال المحلل السياسى وو تشاينج: «أعتقد أنه كان يخوض انقلابا ناعما خلال السنوات الخمس الماضية بجعله المكتب السياسى مجرد هيئة صورية»، فى إشارة إلى المكتب السياسى الواسع النفوذ فى البلاد والذى يضم 25 عضوا.

وجدير بالذكر أن قيادة الحزب الشيوعى تتغير بصورة دورية كل عشرة أعوام منذ أن ألغى الزعيم السابق دينج شياو بينج «مبدأ القيادة مدى الحياة». وصوت النواب على تعديل دستورى أخر وهو تشكيل لجنة مراقبة وطنية جديدة، من شأنها توسيع نطاق حملة مكافحة الفساد التى دشنها شى جين بينج لتشمل جميع الموظفين الحكوميين بعدما كانت مقصورة على أعضاء الحزب الشيوعى.