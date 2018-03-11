الأحد 11 مارس 2018 7:08 ص القاهرة القاهرة 15.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟

النتـائـج تصويت

ترامب: دول الاتحاد الأوروبي تتعامل معنا بشكل سيء

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - د ب أ
نشر فى : الأحد 11 مارس 2018 - 1:30 ص | آخر تحديث : الأحد 11 مارس 2018 - 1:30 ص
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أعضاء الاتحاد الأوروبي "دول مدهشة تعامل الولايات المتحدة بشكل سيء للغاية فيما يتعلق بالتجارة".

وأضاف ترامب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي قلقة بشأن الرسوم الجمركية المخطط لها على الصلب والألومنيوم الواردة إلى الولايات المتحدة، فينبغي عليها أن تسقط حواجزها أمام المنتجات الأمريكية.

وتابع: "إذا أسقطوا حواجزهم وتعريفاتهم الجمركية المرعبة على المنتجات الأمريكية، فسوف نسقط كذلك حواجزنا"، وقال: "إن لم يكن، سنفرض ضرائب على السيارات، وهلم جرا.. هكذا العدل!".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك