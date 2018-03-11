ترامب: دول الاتحاد الأوروبي تتعامل معنا بشكل سيء

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أعضاء الاتحاد الأوروبي "دول مدهشة تعامل الولايات المتحدة بشكل سيء للغاية فيما يتعلق بالتجارة".



وأضاف ترامب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي قلقة بشأن الرسوم الجمركية المخطط لها على الصلب والألومنيوم الواردة إلى الولايات المتحدة، فينبغي عليها أن تسقط حواجزها أمام المنتجات الأمريكية.



وتابع: "إذا أسقطوا حواجزهم وتعريفاتهم الجمركية المرعبة على المنتجات الأمريكية، فسوف نسقط كذلك حواجزنا"، وقال: "إن لم يكن، سنفرض ضرائب على السيارات، وهلم جرا.. هكذا العدل!".