اليمين المتطرف يقترب من رئاسة البرلمان الإيطالى

-صحيفة: رابطة «الخمس نجوم» اليمينية الأوفر حظًا لرئاسة البرلمان.. وستيف بانون: العالم يتحرك نحو «الشعبوية»



وسط حالة من عدم اليقين التى تخيم على المشهد السياسى فى إيطاليا، ذكرت صحيفة «كوريرى ديلا سيرا» الإيطالية، أن هناك مشاورات تجرى لتولى أحزاب اليمين المتطرف البرلمان الإيطالى، فيما تتجه الأنظار نحو تشكيل حكومة ائتلافية انتقالية تحظى بدعم جميع القوى السياسية فى البلاد.

وقالت الصحيفة، فى تقرير لها اليوم إن: «المشاورات تتجه لأن يترأس البرلمان بغرفتيه رابطة الخمس نجوم الشعبوية التى يتزعمها لويجى دى مايو، وأحزاب يمين الوسط سواء (رابطه الشمال) بقيادة اليمينى المتطرف ماتيا سالفينى أو(فورتسا إيطاليا)».

وبالنسبة للحكومة الإيطالية الجديدة، أوضحت الصحيفة أن الأنظار تتجه ليس لحكومة يرأسها سالفينى أو دى مايو، ولكن تتجه لحكومة انتقالية ائتلافية طويلة المدى وتحظى بدعم مختلف القوى السياسية فى البلاد.

من جانبه، قال كارلو كوتاريللى، المفوض السابق لمراجعة الإنفاق بحكومة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزى: «لا أعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق من أجل حكومة مستقرة، أعتقد أنه بدلا من حكومة انتقالية سيقودنا الأمر لانتخابات جديدة».

وفى سياق متصل، قال ستيف بانون، المساعد السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمام مئات من أعضاء حزب الجبهة الوطنية اليمينى المتطرف فى فرنسا، أمس، إن العالم يتحرك نحو الشعبوية، مضيفا: «التاريخ يقف إلى جانبنا»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأكد بانون لأنصار حزب الجبهة الوطنية إن قضيتهم تحقق تقدما فى العالم، مشيرا إلى النجاح الانتخابى الأخير الذى حققته حركة خمس نجوم الشعبوية فى إيطاليا وصعود الجناح اليمينى فى كل من بولندا والمجر.

وتابع بانون: «الآن شهدنا فى إيطاليا وفى واشنطن العاصمة هذا الأسبوع ما يمثله ذلك حقيقة»، مشيرا إلى نتائج الانتخابات الإيطالية وقرار ترامب بفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم إلى بلاده.

إلى ذلك، صوت حزب الجبهة الوطنية الفرنسى بالموافقة، اليوم، على عزل مؤسسه جان مارى لوبان من منصبه كرئيس شرفى للحزب، لتنقطع بذلك آخر صلة رسمية بينه وبين الحزب اليمينى المتشدد.

ويعد التصويت، الذى جاء فى إطار تعديل أوسع فى القيادة، تتويجا لحملة تقودها ابنته مارين، الزعيم الحالى، لتحسين صورة الحزب.

كان لوبان الأب قد فصل من الحزب عام 2015 بسبب تصريحات متكررة قلل فيها من شأن محرقة اليهود (الهولوكوست)، إلا أن القضاء أمر باحتفاظه بمنصب الرئيس الشرفى، ما يعنى نظريا أنه مخول بحضور اجتماعات الهيئات القيادية للحزب.