نابولي يتعادل مع إنتر ميلان ويهدي يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي

واصل فريق نابولي مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب تعادله سلبيا مع مضيفه إنتر ميلان خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.

وانتزع فريق يوفنتوس صدارة الدوري بتغلبه على أودينيزي 2 / صفر.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فيورنتينا على بينفينتو 1 / صفر، وكروتوني على سامبدوريا 4 / 1 ،وأتالانتا على بولونيا 1 / صفر ، وميلان على مضيفه جنوه 1 / صفر وتعادل كالياري مع لاتسيو 2 / 2 ،وساسولو مع سبال 1/1.

وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، أهدر فريق نابولي فرصة استعادة صدارة الدوري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إنتر ميلان.

وكان نابولي قد سقط في فخ الخسارة أمام روما 2 / 4 في الجولة الماضية، لتتضاءل لآماله في انتزاع لقب الدوري هذا الموسم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص، التي اتيحت لهما أمام المرميين خلال المباراة ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع نابولي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف يوفنتوس، الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما رفع إنتر ميلان رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس.

يذكر أن هذا التعادل هو الرابع لنابولي هذا الموسم مقابل الفوز في 22 مباراة والخسارة في مباراتين، فيما يعد هذا التعادل هو العاشر لإنتر ميلان هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والخسارة في ثلاث.