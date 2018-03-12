أعلنت لجنة الانتخابات في سيراليون اليوم الأحد تقدم يوليوس مادا بيو بفارق طفيف في انتخابات الرئاسة، وسط توقعات بإجراء جولة إعادة.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية محمد نفا ألييه كونتيه إن بيو، 53 عاما، الذي يمثل حزب المعارضة الرئيسي في سيراليون يتقدم بنسبة 43.33% بعد فرز 75% من الأصوات بعد ظهر يوم الأحد.

وحصل سامورا كامارا، 76 عاما، وهو منافس بيو الرئيسي على 42.57% من الأصوات.

وبدا أن إجراء جولة إعادة للانتخابات أمر لا مفر منه اليوم الأحد، حيث يحتاج المرشح إلى الحصول على 55% من الأصوات للفوز في الانتخابات في الجولة الأولى.

كانت انتخابات 7 مارس هي أول انتخابات عامة تشهدها البلاد الواقعة في غرب أفريقيا منذ أن خرجت من أزمتين كبيرتين: أولهما تفشي فيروس الإيبولا (2014 – 2016) وهو ما أودى بحياة ما يقرب من 4 آلاف شخص، وثانيهما الانهيارات الطينية القاتلة التي دفنت مئات الأشخاص في عام 2017.

وكان ما مجموعه 16 مرشحا يتنافسون على الرئاسة بدون منافسة الرئيس المنتهية ولايته إرنست باى كوروما الذي تولى المنصب لولايتين مدة كل منهما خمس سنوات ويمنعه الدستور من الترشح لثالثة.

كما انتخب ناخبو سيراليون البالغ عددهم 3.18 مليون ناخب 132 برلمانيا.