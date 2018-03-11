محافظ الوادي الجديد يبحث الارتقاء بالتمور

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء أمس السبت، ببعض من مسؤولي الزراعة والمعامل المركزية الزراعية والمشرفين الزراعيين وذلك بهدف مناقشة وبحث آليات الارتقاء بمحصول التمور والنخيل بالمحافظة.



وطالب المحافظ بضرورة اختيار إحدى مزارع النخيل واتخاذها كنموذج تجريبي واستخدام أساليب الزراعة الحديثة والعلمية والتحصينات اللازمة لها مما يعمل على الارتقاء بجوده التمور ومتابعتها وتوثيق ما يتم بها من أعمال وذلك لتحفيز باقي المزارعين على اتباع أساليب زراعة النخيل بطريقة علمية، واستخدام التحصينات والتعفير الصحي للنخيل وذلك لإتمام عملية نضج التمور بطريقة صحيحة، علاوة على استخدام الآلات الزراعية الحديثة في المزرعة التجربية، وإنشاء وتفعيل بورصة للتمور وعدم بيع أو تداول التمور خارجها والاهتمام بري وتسميد النخيل.



وشدد المحافظ على إعداد ورقة عمل في موعد غايته الأسبوع القادم على أن يحدد بها المنطقة التي تم اختيارها كنموذج تجريبي وإرشادي، بجانب دراسة إنشاء فصول لتدريب طلاب المدارس الزراعية بالمحافظة على أساليب زراعة النخيل واتمام نضج المحصول بطريقه علمية.