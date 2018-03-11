رجائي عطية: السيسي أدى ما لم يؤده أحد في تاريخ مصر

قال رجائي عطية، الكاتب والمحامي، إنه لا يخفي حبه وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبًا: «هو أدى ما لم يؤده أحد في تاريخ مصر».



وأضاف «عطية»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بشعبية جارفة حقيقية، مشيرًا إلى احترامه للشعب المصري وإخلاصه له.



وتابع: «الرئيس السيسي مهذب وإنجازاته تشهد له، وشعبيته الجارفة من الممكن أن تتسبب في عزوف الناس عن الانتخابات لثقتهم في النتيجة، إضافة إلى أن المتربصين بمصر يريدون وهم العالم بأن انخفاض نسبة التصويت هو اعتراض على النظام.



وأوضح أن هناك يأس داخل تنظيم «الإخوان»، موضحًا أنهم «ترنحوا ترنحًا حقيقيًا»، إضافة إلى عدم وجود فرصة لظهورهم على الأقل لمدة 100 سنة، على حد قوله.



واستطرد أن الذي يقع فريسة للتنظيمات الإرهابية لديه انغلاق فكري، إضافة إلى أن معظم الذين ينضمون لتلك التنظيمات خريجي الكليات العلمية، معقبًا: «أنا لا أنشغل بالمتعمقين في الإرهاب، لكنني أهتم بمن يُخدَعون».